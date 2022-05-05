Окупанти безуспішно намагалися захопити Попасну й Рубіжне та продовжити наступ у напрямках Лимана та Сєверодонецька.

Окупанти безуспішно намагалися захопити Попасну й Рубіжне та продовжити наступ у напрямках Лимана та Сєверодонецька.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

Водночас противник провокує напруженість у Придністровському регіоні Молдови та на території Білорусі, здійснює перегрупування, вживає заходів з поповнення боєприпасів та пального, а також намагається покращити тактичне положення своїх військ.

Зазначається, що на тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують розкрадати продукцію аграрних підприємств та звинувачувати уряд України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній окупантам території.

Також загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям.

"Противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги. Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення", - додали у Генштабі.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, однак у збройних силах Білорусі відмічається приведення окремих підрозділів у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

На Сіверському напрямку наразі триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

"У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу противник здійснює нарощення системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупантами було облаштовано шпиталь", - додали у Генштабі.

Крім того, ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, однак успіхів не має.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ.

На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

"На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів по відношенню до місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас, окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом", - сказано у зведенні.

Нагадавши, Збройні Сили України усунули 24 700 російських солдатів. Вони також знищили 1092 танки, 499 артилерійських систем і 196 винищувачів, повідомили в прес-центрі Генштабу ЗСУ.

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