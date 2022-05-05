На думку експертів, війна повертає в Москву звички сталінських часів.

Хоча голова Кремля й не досяг значних успіхів у своєму наступі на Україну, він таки здобув перемогу в підкоренні громадянських свобод у РФ, перетворивши доволі відкриту країну на автократію.

Про це пише у своєму тексті The Economist.

Росіяни не говорять відкрито про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що триває вже третій місяць, але пристосовуються до нової реальності страху й занепокоєнь. Державна пропаганда стверджує, що 81% росіян підтримують так звану "спецоперацію", проте група незалежних соціологів припускає, що до 90% населення банально відмовляється брати участь у політичних опитуваннях.

Лондонська школа економіки оцінює підтримку дій російської армії приблизно в 53%, при цьому багато хто повторює кремлівський наратив. Ті, хто не побоявся кинути йому виклик, ризикує стати об’єктом доносів навіть із боку друзів чи сім’ї.

У спотвореному дзеркалі державного телебачення російські обстріли не знищили Маріуполь, а "звільнили". Звірства в Бучі чинили не російські солдати – їх інсценував Київ, Росія не нападала на Україну – на неї напав Захід.

Втім, деякі росіяни намагаються протистояти психологічному тиску та пропаганді. Щодня, відвозячи дітей до дитсадка, Лєна, місцевий журналіст, п'є каву з батьками. Вони мізкують, що насправді відбувається в Україні, розгадуючи телевізійні фантазії попереднього дня.

Державна пропаганда дійсно ефективна, каже Олена. "Вона повністю тебе поглинає". Проте цензура та заборони – лише частина проблеми. Влада ще в перші дні вторгнення наказала заблокувати безліч незалежних ЗМІ, YouTube також, здається, залишилося не довго. Проте більшість з тих, хто шукає цю інформацію, вже виступили проти війни.

Пропаганда й репресії переплітаються. Будь-яку правдиву інформацію про війну влада трактує як "фейкові новини". За її поширення карають позбавленням волі терміном до 15 років. Манікюр у синьо-жовтих барвах українського прапора може призвести до арешту.

Страх перед анонімним доносом пронизує навіть близькі кола друзів, каже Дмитро, 30-річний підприємець. Вдома він говорить тихо, щоб сусід у квартирі нагорі не чув про його плани виїхати з Росії. За деякими оцінками, з початку війни країну покинуло щонайменше 200 000 росіян.

Раніше аналітики The Economist оцінили, наскільки "прогнила" російська армія. Приниження в Україні руйнує останню претензію РФ на статус наддержави, мовиться у статті.

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