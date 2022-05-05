Збройні сили України усунули 24 700 російських солдатів. Вони також знищили 1092 танки, 499 артилерійських систем і 196 винищувачів.
Свіжими даними ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Втрати Росії в Україні станом на 5 травня
- особового складу — близько 24 700 осіб;
- танків — 1092 одиниці;
- бойових броньованих машин — 2651 одиниця;
- артилерійських систем — 499 одиниць;
- РСЗВ — 169 одиниць;
- засобів ППО — 83 одиниці;
- літаків — 196 одиниць;
- гвинтокрилів — 155 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з ПММ — 1907 одиниць;
- кораблів/катерів — 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 одиниць;
- спеціальної техніки — 38 одиниць;
- крилатих ракет — 89 одиниць.
Всі дані уточнюються через інтенсивність битв на сході та півдні України. Як видно зі зведення, за добу ЗСУ усунули двісті рашистів. Вони також знищили 15 танків, 2 винищувачі, 8 артилерійських систем, 9 БПЛА і більше сотні одиниць іншої техніки.
Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти намагаються прорватися на трьох напрямках — Ізюмському, Запорізькому та Херсонському. Активні бої також йдуть на Донбасі, де за минулу добу ЗСУ відбили 11 ворожих атак.
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