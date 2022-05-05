За добу ЗСУ ліквідували двісті чоловік особового складу армії РФ.

Збройні сили України усунули 24 700 російських солдатів. Вони також знищили 1092 танки, 499 артилерійських систем і 196 винищувачів.

Свіжими даними ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Втрати Росії в Україні станом на 5 травня

особового складу — близько 24 700 осіб;

танків — 1092 одиниці;

бойових броньованих машин — 2651 одиниця;

артилерійських систем — 499 одиниць;

РСЗВ — 169 одиниць;

засобів ППО — 83 одиниці;

літаків — 196 одиниць;

гвинтокрилів — 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з ПММ — 1907 одиниць;

кораблів/катерів — 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 312 одиниць;

спеціальної техніки — 38 одиниць;

крилатих ракет — 89 одиниць.

Всі дані уточнюються через інтенсивність битв на сході та півдні України. Як видно зі зведення, за добу ЗСУ усунули двісті рашистів. Вони також знищили 15 танків, 2 винищувачі, 8 артилерійських систем, 9 БПЛА і більше сотні одиниць іншої техніки.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупанти намагаються прорватися на трьох напрямках — Ізюмському, Запорізькому та Херсонському. Активні бої також йдуть на Донбасі, де за минулу добу ЗСУ відбили 11 ворожих атак.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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