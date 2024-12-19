Герасимов значно перебільшив дані про окуповані території у 2024 році, - ISW

Начальник російського Генштабу надав некоректну інформацію, перебільшивши російські перемоги цьогоріч.

Начальник російського генштабу Валерій Герасимов значно перебільшив дані про окуповані у 2024 році армією РФ території України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

"Начальник російського генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов значно завищив нібито статистичні дані про російські територіальні здобутки у 2024 році", - заявили аналітики.

Зокрема, 18 грудня Герасимов заявив, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році. Втім, ISW знайшов знайшов підтвердження захоплення лише 3 306 квадратних кілометрів.

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Перебільшені цифри Герасимова контрастують з більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова на засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня. Він стверджував, що середньодобова швидкість просування російських військ становить близько 30 квадратних кілометрів.

"ISW спостерігав за геолокаційними даними, щоб оцінити, що в листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 квадратних кілометрів на день", - додали аналітики.

Крім того, Бєлоусов стверджував, що окупанти захопили приблизно 99% Луганської області, 70% Донецької області, приблизно 74% Запорізької області та приблизно 76% Херсонської області. Ці дані також мають деякі неточності, але близькі до оцінки Інституту.

"За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької та Херсонської областей", - зауважили аналітики.

Війна в Україні: ситуація на фронті

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