У росіян нема зараз сил для того, щоб 'відрізати' Покровськ – нардеп

На сьогодні загрози оточення Покровська немає і загалом ситуація на цій ділянці фронту не є поганою на стратегічному рівні.

На сьогодні загрози оточення Покровська немає і загалом ситуація на цій ділянці фронту не є поганою на стратегічному рівні.

Про це сказав, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода.

"Те, що ми зараз бачимо, ворог намагається з півдня обійти місто. Але не виглядає так, що є напівоточення. Якщо навіть вони переріжуть трасу, то шляхи постачання туди будуть. І так виглядає, що ворог все ж не хоче втягнутися у ще один Бахмут, а хоче обходити. Він витягує такий "рукав", який є уразливим нашою стороною. Це може бути загроза для ворога – таким вузьким шляхом висуватись намагаючись відрізати Покровськ", - прокоментував ситуацію нардеп.

Відео дня

За словами Костенка, щоб продовжувати свій наступ на цій ділянці росіянам потрібно буде розширювати свій плацдарм в сторону Великої Новосілки для того, щоб він не був вузьким.

"Чи є в них для цього сили (для оточення Покровська)? Для того щоб зробити це дуже швидко – ні. Ті ж Новосілки вони намагаються дуже довго оточити, несуть великі втрати. Тому на зараз загрози оточення Покровська немає", - зазначив нардеп.

Костенко допускає, що окупанти можуть піти і у бої за місто.

"Зараз не зрозуміло чи ворог буде оточувати, чи прийме рішення заходити в Покровська і вибивати наші Сили оборони. Якщо втягнеться, то історія може повторитись така як у Бахмуті, тобто він буде нести великі втрати. Чи візьме місто? Це війна і сказати зараз, хто переможе, важко, це ми вже побачимо на полі бою", - підкреслив він.

За словами нардепа, українське командування контролює ситуацію на цій ділянці.

"Ситуація, можливо, на тактичному рівні погана, але не стратегічному – не є поганою. Тому що ті території, по яких просувається противник – не є критичними. На стратегічному рівні: ми ведемо стратегічну оборону, противник там рухається по 100-200 метрів, десь 300, але при цьому несе величезні втрати, ми знищуємо його наступальний потенціал. І можливо можна було б впертися в лоб, але це призвело б до більших втрат наших сил", - зауважив Костенко.

Він впевнений, що у нашого командування є задум щодо поступового знищення наступального потенціалу окупаційних військ.

"І наскільки мені відомо, є розрахунки того, що найближчий час наступ буде зупинений. А зупинений він може бути, коли наступальний потенціал збито", - додав нардеп.

Покровськ сьогодні - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни перекидають свої сили з інших напрямків до Покровська.

Як зазначають аналітики ISW, російське військове командування нещодавно передислокувало деякі підрозділи навіть з "гарячого" Курахівського напрямку для наступальних операцій на схід від Покровська.

Аналітики припускають, що російські війська можуть досягти певних успіхів в оточенні Покровська з північного сходу і південного заходу, якщо зможуть виявити й використати вразливі "точки" української оборони. Однак темпи просування, як зазначають в ISW, найімовірніше, залишаться повільними, оскільки російські війська не продемонстрували спроможність проводити швидкий механізований маневр, необхідний для проникнення через українські оборонні лінії та швидкого оточення значних сил ЗСУ в Покровську.

Вас також можуть зацікавити новини: