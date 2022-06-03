За його словами, військові "розуміють, на що здатна Росія", а також нібито незадоволені рішеннями президента.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські військові нібито конфліктують із президентом України Володимиром Зеленським. Армія нібито відмовляється воювати з Росією, бо "розуміє, на що вона здатна".

Про це пише підконтрольна режиму Лукашенка інформагенція "БелТА".

"Вже в Україні, за моїми даними, між Зеленським й українськими військовими починається серйозне протистояння й конфлікт. Військові, як ніхто, розуміють, що таке конфлікт з Росією. Вони бачать, на що здатні й скільки зможуть воювати. А воювати далі не зможуть. Ви бачите, Росія змінила тактику", - заявив Лукашенко.

Ба більше, білоруський диктатор заявив, що українські військові нібито не задоволені тим, що українська влада погодилась спростити перетин кордону між Україною та Польщею та надати спеціальний правовий статус, оскільки хочуть "Україну для українців". Лукашенко заявив, що воїни готуються стяти голову будь-кому, хто стане на заваді.

Крім того, диктатор повторив популярний пропагандистський наратив про те, що Польща нібито готується до анексії західних областей України, тому й підтримує її в боротьбі з російськими окупантами. Він також прогнозує, що українці "ще попросять білорусів і росіян захистити їх від поляків".

Раніше Лукашенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. Одна з тем стосувалася розблокування експорту українського зерна. Він запропонував транзит українського зерна до балтійських портів через свою територію, але йому потрібні "компроміси".

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