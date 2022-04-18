Жінка заявила, що її син зник безвісти, хоча російське командування запевняє, що евакуювало екіпаж крейсера.

Російські матері б'ють на сполох через зникнення своїх синів, що служили на знищеному ракетному крейсері "Москва". На борту флагмана Чорноморського флоту РФ перебувало понад 500 осіб. Разом із ним на дно пішов, ймовірно, молодий строковик Марк Тарасов.

Росіянина активно шукають родичі, повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Telegram-каналі.

"Мій син, Тарасов Марк, зник безвісти на крейсері "Москва", – написала у "ВКонтакте" матір військовослужбовця Уляна Тарасова.

Це суперечить офіційній позицій Міноборони країни-агресорки. Росіяни заявляють, що начебто евакуювали екіпаж флагмана. Водночас вони підтверджують, що "на дно моря пішов" командир судна – капітан першого рангу Антон Купрін.

Згодом пропагандисти опублікували ролик із шикування нібито екіпажу затонулого крейсера. На кадрах з’явився загиблий командир, смерть якого підтвердили у Міноборони РФ.

Волонтери InformNapalm повідомили, що хлопець родом із Санкт-Петербурга. Його призвали на військову службу у середині Грудня. Зокрема, 15 грудня 2021-го він опублікував у соцмережах світлину з батьками та написав: "Побачимося через рік".

Штефан зауважив, що ще днями матір строковика публікувала дописи з приниженням українців, а зараз шукає зниклого сина.

"Ой, строковик. Ой, памагітє знайти сина! Він дав наказ – перекваліфікуватися всім на водолазів. На днях сотнями водолазам значки дадуть – чекай. Слава Нації України! Смерть ворогам!", – написав офіцер ЗСУ.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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