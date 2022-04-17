За словами президента, шанси на успіх переговорів з Росією зменшуються, оскільки українське суспільство не хоче продовження діалогу.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Київ готовий до дипломатичного діалогу з Москвою, але така розмова на ультимативних умовах Кремля неможлива.

Якщо виникне можливість, то "ми говоритимемо", наголосив Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Але говорити тільки на умовах ультиматумів РФ? У такому випадку це питання про ставлення до нас, а не про те, чи буде діалог "хорошим" чи "поганим". Це (такий діалог - УНІАН) неможливо", - підкреслив президент.

За його словами, чим швидше така розмова почнеться, тим менше людей загине. Проте глава держави не виключив і іншого варіанту.

"Ми можемо боротися з Російською Федерацією і 10 років", – заявив Зеленський.

Глава держави розповів, що російські атаки на українців ускладнюють цей діалог дипломатичний діалог з РФ для припинення війни.

"Як я вже казав до цього, яка ціна всього цього? Це люди. Багато людей, яких вбили. І хто в результаті за це все платить? Це Україна. Лише ми. Для нас це дійсно висока ціна", - заявив він.

За словами президента, шанси на успіх переговорів з Росією зменшуються, оскільки українське суспільство не хоче продовження діалогу.

"Шанси зменшуються кожен день. Подумайте про Бучу, Волноваху, Бородянку, Маріуполь. Настає час, коли ніхто не хоче говорити. Наше суспільство не хоче, щоб ми продовжували переговори", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про перспективи переговорів із Росією.

Як повідомляв УНІАН, за словами Володимира Зеленського, Україна не збирається відмовлятися від територій на сході держави, щоб закінчити війну, і готова до майбутнього бою на Донбасі. Ця битва може вплинути на подальше ведення бойових дій.

За словами глави держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантій, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Ось чому Україні важливо стримати РФ і "стояти на своєму", адже майбутня битва може вплинути на хід всієї війни.

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