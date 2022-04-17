Водночас військові вважають, що свою місію у Маріуполі вони вже виконали.

Захисники Маріуполя не йтимуть на здачу міста, попри оточення російськими військами і постійний вогонь ворога.

Про це один з оборонців Маріуполя заявив кореспонденту The Time Сімону Шустеру.

"Я на зв’язку з одним із останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різні у Бучі, за його словами, "здача неможлива". Він відчуває, що вони виконали свою місію. Вони взяли на себе так багато російської вогневої потужності, що це дало іншим містам шанс вижити", - цитує Шустер військового у Twitter.

Що передувало

16 квітня Міноборони РФ знову в ультимативному тоні закликало оборонців Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06:00 17 квітня.

Усім, хто складе зброю, нібито гарантують збереження життя.

За задумом Росії, початок режиму тиші між сторонами позначиться підняттям прапорів по всьому периметру "Азовсталі": з російського боку – червоних, з українського – білих.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство українських військових у Маріуполі означатиме припинення переговорів між обома країнами.

Минулої доби ворог вчергове обстрілював місто з авіації і здійснював спроби штурму порту.

Генштаб заявляє, що російські окупаційні війська готуватимуться відновити наступ на Слов'янськ, на Курахівському та Авдіївському напрямках.

На думку американських військових, нова фаза війни в Україні розпочнеться вже найближчими днями.

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