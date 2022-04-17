За словами президента, майбутній бій може вплинути на хід всієї війни.

Україна не збирається відмовлятися від територій на сході держави, щоб закінчити війну, і готова до майбутнього бою на Донбасі. Ця битва може вплинути на подальше ведення бойових дій.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю порталу CNN.

За словами голови держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантій, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Ось чому Україні важливо стримати РФ і "стояти на своєму", адже майбутня битва може вплинути на хід всієї війни.

"Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву. Тому ми розуміємо, що те, що ми їх вибили, і вони пішли, і вони тікали від Києва — з півночі, з Чернігова і з цього напрямку — це не означає, що, якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", — повідомив Зеленський.

У свіжому інтерв'ю президент України знову підкреслив можливість застосування ядерної зброї Путіним. Він також висловився про геноцид мирного населення. За словами Зеленського, саме цим терміном потрібно називати масові вбивства українців.

Президент США Джо Байден вже використав слово "геноцид" для опису дій РФ в Україні. Зеленський також поговорив з цього приводу з Еммануелем Макроном і запросив його приїхати в нашу країну.

Нагадаємо: за даними Генштабу, окупанти готують наступ на Донбасі. Але почати повномасштабний напад не дозволяють ЗСУ, які активно стримують ворог.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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