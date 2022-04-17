Маріо Драгі розповів, як розмовляв з президентом РФ.

Володимир Путін хоче продовжувати війну і не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським. А розмови з президентом РФ нагадують марну трату часу.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в свіжому інтерв'ю порталу Corriere Della Sera.

Журналісти сказали, що раніше прем'єр розмовляв з Путіним по телефону. Вони поцікавилися, чи не можна було його зупинити за допомогою дипломатичної бесіди.

На це Драгі відповів: "У телефонній розмові я сказав йому, що телефоную йому, щоб поговорити про мир. Я запитав його: "Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення". Він відповів: "Час ще не настав". Я наполягав: "Прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "Ні: час ще не настав".

За словами Драгі, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив військові злочини російських окупантів у Бучі.

"Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться", — підсумував Драгі.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, чому він часто телефонував Володимиру Путіну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, про це просив Володимир Зеленський.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: