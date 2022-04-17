Володимир Путін хоче продовжувати війну і не бажає зустрічатися з Володимиром Зеленським. А розмови з президентом РФ нагадують марну трату часу.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в свіжому інтерв'ю порталу Corriere Della Sera.
Журналісти сказали, що раніше прем'єр розмовляв з Путіним по телефону. Вони поцікавилися, чи не можна було його зупинити за допомогою дипломатичної бесіди.
На це Драгі відповів: "У телефонній розмові я сказав йому, що телефоную йому, щоб поговорити про мир. Я запитав його: "Коли ви зустрічаєтеся з Зеленським? Тільки ви удвох зможете знайти рішення". Він відповів: "Час ще не настав". Я наполягав: "Прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "Ні: час ще не настав".
За словами Драгі, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ. Після цього співрозмовники домовилися зустрітися через кілька днів і попрощалися. А потім світ побачив військові злочини російських окупантів у Бучі.
"Я починаю думати, що мають рацію ті, хто говорить, що з ним марно розмовляти, це просто марна трата часу. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як президент ЄС він правий, намагаючись використовувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене склалося враження, що жах війни, з її різаниною, з тим, що вони зробили з дітьми і жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які робляться", — підсумував Драгі.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, чому він часто телефонував Володимиру Путіну після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, про це просив Володимир Зеленський.
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