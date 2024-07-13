На його думку, вибір Україною позаблокового статусу був продиктований політичною кон’юнктурою.

Російське керівництво не залишає Україні іншого вибору, окрім як стати частиною Північноатлантичного альянсу. Про це Наталії Мосейчук заявив український політик та громадський діяч Олександр Мороз.

"‎Повинні бути гарантії, що на тебе не нападуть і вочевидь п'ята стаття статуту НАТО це передбачає. Я кажу про це, як про варіант, який ми змушені реалізовувати і з огляду на необхідність це робити"‎, – говорить український громадський діяч.

На думку Мороза, пріоритети щодо закінчення війни давно визначені.

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"Якщо ми відмовимось від норм міжнародного права, які затвердила ООН, то тоді вийде, що ми не відстоюємо Україну. Це буде перманентна ситуація, ‎яка буде повторюватись і далі. В цьому відношенні план миру, який оголосив президент, він по суті правильний", – вважає політик.

Він порадив президенту виступити з ідеєю про скликання світової наради з питань безпеки, котра повинна відбутись після війни. При цьому ініціатива України в цьому питанні, за словами Мороза, повинна бути на першому місці.

Мир в Україні – що кажуть політики та ЗМІ

Раніше, нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що "шанс на мир" в Україні з'явиться тільки після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

У свою чергу, журналіст Wall Street Journal Боян Панчевскі розповів, що Трамп не залишить Україну Путіну. За даними оглядача, Трамп виставить можливий ультиматум Путіну відносно війни в Україні.

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