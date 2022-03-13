Військові частини та підрозділи Оперативного командування "Північ" успішно зупинили цей прорив.

На Чернігівщині російські військові намагалися в обхід українських захисників прорватися у напрямку Києва.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "руських асвабадітєлєй". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити Київ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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