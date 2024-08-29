Зазначається, що українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення.

Минув 917-й день повномасштабної війни РФ проти України. Від початку доби, 28 серпня, станом на 22:00 на фронті відбулося 182 бойових зіткнення із противником.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Основні наступальні зусилля окупанти зосереджують на Покровському напрямку – ситуація там напружена. Крім того, протягом дня ворог активно атакував на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках.

"Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення", – заявили в Генштабі. Відео дня

Так, на Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

Також 23 рази ворог атакував позиції Сил оборони на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, станом на 22:00 тривало два боєзіткнення.

"На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно", – йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили вже 11 спроб загарбників просунутись вперед. Противник концентрував свої зусилля поблизу Григорівки, а також у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби, 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

"Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 – пораненими. Знищено три автомобілі та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям", – додали в Генштабі.

Доволі активні російські терористи і на Курахівському напрямку. Станом на 22:00 там було зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжувалися. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.

На Времівському напрямку агресор шість разів штурмував передній край української оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Тим часом Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Своєю чергою, моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що російські окупаційні війська просунулися dНовогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.

"Сьогодні кацапи в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: важливі новини

Україна отримала новий пакет допомоги від Литви. До нього увішли системи боротьби з безпілотниками, навантажувачі, розкладачки для української армії. Загалом цього року Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками.

Тим часом заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Українські війська мають намір зберегти захоплену ними російську територію в Курській області на "деякий час".

"Ми можемо бути впевнені, що Путін зробить контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка битва для росіян", – додав Коен.

Вас також можуть зацікавити новини: