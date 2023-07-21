На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу.

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку. Загарбники здійснили рекордну кількість обстрілів.

"На Бахмутському Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога. Ворог відчайдушно чинить спротив: 519 разів обстріляв наші позиції, один авіаналіт здійснив", - сказав в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий зауважує, що

За його словами, загалом на цьому напрямку відбулося вісім боєзіткнень, в ході яких було знищено 74 російських окупанта, а ще 152 – поранено. Також один загарбник потрапив у полон.

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Крім того, було знищено ворожий танк, шість бойових машин піхоти, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та три склади з боєприпасами.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами і калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів", - повідомив Череватий.

На цьому напрямку, додав він, відбулося 29 боєзіткнень, в ході яких було знищено 76 окупантів, а 158 зазнали поранень. Тако знищено по два танка, міномета та безпілотника, а також одну гаубицю та польовий склад з боєприпасами.

Говорячи про просування Сил оборони на Бахмутському напрямку, Череватий зауважив: "Щодоби ми звільняємо сотні метрів нашої землі, щотижня – кілометри нашої землі. Дійде час – це будуть і десятки кілометрів. Цей процес розмірений, сталий, але невпинний".

Ситуація на фронті - остання заява Череватого

20 липня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий зауважував, що Лимано-Куп’янський напрямок - лідер за кількістю артилерійських ударів, оскільки російські загарбники намагаються максимально вражати позиції українських військ. Він повідомив, що ворог 568 разів бив по українських позиціях різними типами зброї та здійснив 17 авіанальотів.

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