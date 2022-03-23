У деяких громадах через обстріли пошкоджено електролінії та газопроводи, тому певна кількість абонентів наразі позбавлені цих послуг.

У Краснопільській громаді на Сумщині російські фашисти виганяють людей з будинків і намагаються примусити їх пішки йти в Росію.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 22 березня.

"Продовжується терор і в населених пунктах Краснопільської громади. Ходять по хатах, забирають мобільні телефони, відібрали усю зброю у місцевих мисливців... Займають сьогодні і школи, і будинки - виганяють людей на вулицю. Змушують багатьох пішки йти до Росії, але люди відмовляються. Намагаються примушувати їх виготовляти вибухові пристрої, але люди відмовляються", - зазначив він.

Живицький подякував громадянам за їхню позицію.

"Ми стоїмо на своєму - ніякої співпраці з окупантами бути не може, тому ми працюємо на нашу перемогу", - наголосив голова ОВА.

Він додав, що окупанти продовжують й надалі обстрілювати південну частину Сум та околиці міста.

За словами Живицького, у деяких громадах через обстріли пошкоджено електролінії та газопроводи, тому певна кількість абонентів наразі позбавлені цих послуг.

Водночас оперативно віднайти пошкодження та відремонтувати його фахівці не можуть, адже обстріли не вщухають.

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