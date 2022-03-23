У Краснопільській громаді на Сумщині російські фашисти виганяють людей з будинків і намагаються примусити їх пішки йти в Росію.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 22 березня.
"Продовжується терор і в населених пунктах Краснопільської громади. Ходять по хатах, забирають мобільні телефони, відібрали усю зброю у місцевих мисливців... Займають сьогодні і школи, і будинки - виганяють людей на вулицю. Змушують багатьох пішки йти до Росії, але люди відмовляються. Намагаються примушувати їх виготовляти вибухові пристрої, але люди відмовляються", - зазначив він.
Живицький подякував громадянам за їхню позицію.
"Ми стоїмо на своєму - ніякої співпраці з окупантами бути не може, тому ми працюємо на нашу перемогу", - наголосив голова ОВА.
Він додав, що окупанти продовжують й надалі обстрілювати південну частину Сум та околиці міста.
За словами Живицького, у деяких громадах через обстріли пошкоджено електролінії та газопроводи, тому певна кількість абонентів наразі позбавлені цих послуг.
Водночас оперативно віднайти пошкодження та відремонтувати його фахівці не можуть, адже обстріли не вщухають.