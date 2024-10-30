Російські загарбники просуваються далі і мають тактичний успіх.

На сході Сили оборони України поступово втрачають території, але не варто говорити про те, що фронт нібито посипався. Про це секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко сказав в ефірі на Радіо NV.

"Просто немає такого військового терміну як "фронт посипався". Що мається на увазі, що фронт посипався? Я дуже добре знаю генерала Марченко... Авторитетний правильний командир і людина була на своєму місці. Але, напевно по-різному можна сказати те, що мав на увазі генерал Марченко. Дійсно, ми зараз втрачаємо території. Ми бачимо, що зараз не можемо зупинити ворога. Оце і мав на увазі "фронт посипався"", - сказав Костенко.

При цьому, народний депутат висловив власну думку, що він сприймає термін "фронт посипався" у такій ситуації, коли "противник стрімко врізається на десятки кілометрів у нашу оборону", і якби окупанти вже були глибоко у Харківській, Дніпропетровській областях і створили умови для охоплення українських угрупувань - оце слід називати, що фронт посипався.

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"Зараз можна так назвати те, що ми втрачаємо території, противник просувається, маючи там тактичний успіх, який у перспективі... я би це назвав відсутня стійкість оборони. У нас нестійка оборона, що дає можливість противнику просуватися. Якщо це все комплексно зібрати, то можна застосувати цей термін, але я б його особисто не застосовував зараз до цієї ситуації, яка є", - підкреслив Костенко.

Також він розповів про ситуацію на фронті, і зокрема, що загарбники вже в 10 км знаходяться від Покровська.

"Що зараз відбувається? У нас не вистачає ресурсу, у нас провалена мобілізація - проблеми з мобілізацією. У нас противник просувається практично на всьому (фронті)... Ми кажемо про темпи, але противник просувається, захоплює наші території. Ми зазнаємо втрат.. У нас не повністю сформовані резервні бригади через брак мобілізації. У нас не укомплектовані ті бригади, що є. У нас комплектуються старі бригади... Потім противник має по всьому фронту ініціативу. Це логічне питання, це не те, що ми програли... Це ми констатуємо факт, що противник має перевагу. Звісно, в даний момент він переважає нас, а значить - перемагає", - сказав Костенко.

Він наголосив, що ситуація складна. На його переконання, усі складові, як військові, так і політичні, показують перевагу росіян.

Депутат вважає, що треба робити зміни у системі управління військами і у системі поставок озброєння, фінансувати більше оборонно-промисловий комплекс. Треба працювати з партнерами для того, щоби укріпити фронт.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що у Донецькій області український фронт посипався. Він сказав, що загарбники зайшли в Селидове і найближчим часом охоплять місто повністю. Це дасть окупантам тактичний вихід на Покровськ.

За його словами, Силам оборони не вистачає боєприпасів, особового складу і спостерігається розбалансування управління військами.

За останніми даними DeepState, ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні.

В ISW додали, що за останні тижні російські окупаційні війська змогла пришвидшити темпи наступу на фронті в Україні. Попри це, вони все ж залишаються повільними й відповідають позиційній війні.

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