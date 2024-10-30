Окупанти останнім часом досягають успіхів на сході.

За останні тижні російські окупаційні війська змогла пришвидшити темпи наступу на фронті в Україні. Попри це, вони все ж залишаються повільними й відповідають позиційній війні.

Як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни, публікації західних ЗМІ, у яких порівнюють наступи у вересні 2024 року та на початку вторгнення, вводять людей в оману. Зокрема, у березні 2022 року загарбники просувалися зі середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день. Сьогодні ж це - близько 14 квадратних кілометрів на день, що у приблизно 90 разів менше.

Крім того, два роки тому відбувалось стрімке просування ворога вглиб нашої країни з тимчасовим захопленням значних частин Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Однак пізніші атаки характеризуються дрібномасштабними, локалізованими та тактичними наступами.

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За словами аналітиків, хоча окупанти останнім часом досягають успіхів на сході, порівняння цих "здобутків" з початком вторгнення вводять в оману щодо останніх успіхів.

Станом на 1 жовтня цього року, противник захопив населений пункт Вугледар, продовжив просування на північ і північний захід від міста, а також досяг значних тактичних успіхів у районі Селидово, яке розташовано на південний схід від Покровська. Ці успіхи тактично значимі, але вони не відображають загального збільшення темпів наступів країни-агресорки по всьому фронту. Так, більша частина лінії зіткнення залишається відносно нерухомою. При цьому останні досягнення окупантів не перевищують на два порядки темпи їхнього наступу на першому етапі війни.

За оцінкою Інституту вивчення війни, поточна обстановка більше свідчить про те, що противник хоче збільшити темп механізованих до настання грязьових умов в осінні місяці.

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