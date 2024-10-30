Росія окупувала два населені пункти Донбасу, - DeepState

Аналітики також зауважили, що загарбники мають деякі успіхи у ще двох населених пунктах.

Російські окупанти продовжують наступати практично по усій лінії фронту. Відтак, окупаційна арамія досягла територіальних успіхів.

У ніч проти 30 жовтня аналітики моніторингового проєкту DeepState, який відстежує актуальну сицтацію на полі бою, оновили карту бойових дій, зазначивши, що російські війська окупували ще два населених пункти Донецької області.

"Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні", - заявили аналітики.

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Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що український фронт у Донецькій області посипався. За його словами, росіяни вже зайшли у Селидове і закріплюються там. Причиною такої ситуації він називає нестачу озброєння та людей.

Тим часом експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень КНДІСЕ заявили, що під час останніх атак російські загарбники випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною.

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