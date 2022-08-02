Він наголосив, що Україна активізує контрнаступ.

Україна ніколи не піде на поступки Росія з точки зору своєї незалежності і територіальної цілісності. Наступні місяці стануть вирішальними в цій війні.

Про це в інтерв'ю NHK заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, Збройні Сили України активізують контрнаступ на півдні, щоб відвоювати всю захоплену окупантами територію. Єрмак додав, що затяжна війна дасть перевагу російським військам.

На думку глави ОП, якщо бої триватимуть до зими, українським військам буде все складніше відвоювати свою територію.

Єрмак розповів, що всі обговорення спрямовані на те, щоб вжити всіх можливих заходів і досягти перелому в ході бойових дій. Він закликав США і західних союзників ввести нові санкції проти РФ і зазначив, що Кремль продовжує використовувати експорт енергоносіїв як важіль для усунення санкцій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті триває боротьба за південь і бої на Донбасі та Харківщині.

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