Найбільших втрат за добу супротивник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

За добу українські військові ліквідували ще близько 140 російських окупантів.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого становлять близько 41 тис. 170 осіб.

Також українські військові знищили 1 тис. 768 російських танків, 4 тис. 014 (три за добу) бойових броньованих машин, 936 (чотири за добу) артилерійських систем, 259 одиниць РСЗВ, 117 засобів ППО, 223 літаки, 191 гелікоптер (один за добу), 739 (три за добу) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 174 крилаті ракети, 15 кораблів/катерів, 2 тис. 914 (дві за добу) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 82 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за добу супротивник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися в Україну без оголошення війни рано вранці 24 лютого. ЗСУ давали гідну відсіч загарбникам. Станом на на 1 серпня були знищені близько 41 030 супротивників.

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