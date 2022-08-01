Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на фронті продовжується боротьба за південь і жорстокі бої на Донбасі і Харківщині.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

"Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині. Продовжується боротьба за південь нашої держави. Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів. І це відчувається", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував усім українським воїнам, які руйнують російську логістику і знищують боєзапаси ворога, і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі.

"І також хочу зараз подякувати партнерам, усім, хто постачає Україні сучасну і ефективну артилерію, ракетні системи. Сила демократичного світу добре відчувається на полі бою в Україні цими тижнями", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі.

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