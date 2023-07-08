Вона відзначила, що жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про визвольну війну України. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"500 днів. Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів", - зазначила представниця міністерства.

Маляр перерахувала 10 "унікальних фактів про нашу визвольну війну".

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"500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни", - написала вона про перший факт.

Другим таким фактом заступниця міністра назвала те, що цю війну можна впевнено вважати "першою війною безпілотників".

"Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів в світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони", - зауважила Маляр.

Далі вона назвала те, що протиповітряна оборона України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з переносними ракетно-зенітними комплексами.

"Наступальні дії ЗСУ спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника - як в озброєнні, так і в кількості особового складу", - назвала Маляр четвертий факт.

Крім того, зазначила вона, на лінії вогню перебувають п’ять тисяч українських жінок з-понад 42 тисяч жінок у Збройних силах України.

Шостим фактом Маляр назвала те, що було створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої немає ніде у світі, - Єдиний медичний простір.

"Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій", - зауважила вона.

Крім того, додала заступниця міністра, 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу. Також максимально зменшилася смертність військових на етапі евакуації.

Сьомим пунктом Маляр назвала те, що професійне та ретельне планування наступальних операцій командуванням України має наслідком унікальний факт – наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні.

Також Маляр зауважила, що українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету "Кинджал": ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Піхота виграє битви, логістика виграє війни", - Джон Першинг, генерал армії США часів Першої світової. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів", - написала представниця міністерства.

Десятий факт вона навела такий: "Цифра-зброя". Протягом 500 днів війни впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням: бойова система управління тактичної ланки "Кропива", платформа з ситуаційної обізнаності Delta, cервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS", проєкт "Очі".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 липня, Маляр нагадала про досягнення українських воїнів за 500 днів війни. Вона, зокрема зауважила, що за цей час українська армія не лише зруйнувала міф про непереможну армію Росії, але й навчилася знищувати надсучасну російську зброю.

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