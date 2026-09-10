Армія РФ не зможе дійти до Києва, навіть якщо спробує, - командувач Нацгвардії

Наразі немає ознак того, що російські загарбники можуть знову спробувати здійснити наступ на Київ.

Російським окупантам треба окремо накопичити щонайменше 70 тисяч військових для спроби здійснити наступ на Київ. Утім, навіть якщо вони спробують, цього їм реалізувати не вдасться. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав в інтерв’ю для видання "Лівий берег".

За його словами, станом на зараз у російських загарбників немає можливостей, аби спробувати піти в наступ на Київ з напрямку Білорусі або з Чернігівської області.

"Поки у них немає наступальних можливостей на цьому напрямку, тому що немає стільки людей. Приблизно треба плюс 70 тисяч військовослужбовців, аби провести, зробити там на 10-20 км "буферну зону", як вони собі планували. Ми цього не бачимо. Розвідка цього не бачить. У планах можливо це є у них при сприятливих умовах", - сказав Півненко.

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На його переконання, російським окупантам не вдасться дійти о Києва, якщо вони спробують це зробити.

"Вони якщо зайдуть в глибину 10-15-20 км – це максимум, що може бути. І просто тримати нас, як на Харківщині", - сказав Півненко.

Нинішні задачі окупантів на фронті

При цьому, як нагадав командувач Нацгвардії, основна задача російських окупантів зараз полягає у захопленні Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська.

"Закрити всі ці питання. Це їхня основна задача. І тримати нас на розтяжці – наші війська тримати не в сильному угрупуванні, а розтягувати на Харківщині, розтягувати на Чернігівщині, якщо, наприклад, так відбудеться. Для них – це нормальна історія, для нас – це не дуже історія, бо у нас не так багато військ", - додав Півненко.

Він зазначив, що різниця у кількості особового складу відіграє важливе значення на лінії фронту протяжністю 1,3 тис км, де тривають активні бойові дії.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як повідомляв УНІАН, у серпні заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що якщо Росія в цьому році проведе мобілізацію, то вже взимку цілком може піти у новий наступ на північному напрямку – на Київську та Чернігівську область.

Окремо заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса відзначив, що російські окупанти планують новий наступ у напрямку Києва та Чернігова, проте Сили Оборони України поки не фіксують створення відповідних наступальних угрупувань.

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