Командування заспокоює військо ворога тим, що за "тиждень, максимум два" війна закінчиться.

Російський окупант розповів дружині, як вбиває українських дітей та жінок. За його словами, Путін наказав вбивати всіх, хто чинить спротив.

Про це він розповів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

Зокрема, загарбник заявив, що вбив маленьку дівчинку, яка у магазині іграшок наставила дитячий пістолет на окупантів.

"Путін же наказ дав, сказав: все пох*р, каже, на мирне населення. Взагалі, хто чинить опір типу, нах*р, без розмов", - каже окупант.

Крім того, загарбник потішив дружину тим, що "милосердний" Путін за вбивства українських дітей нагороджує своє військо спрощеною процедурою вступу у будь-який навчальний заклад РФ.

Окупант зізнався, росіяни займаються грабежем та мародерство в Україні. Зокрема, він особисто пограбував один з будинків. Тепер сім'я російського вбивці зможе розрахуватися з боргами.

"Ми, коротше, в будинок пробралися. Думаємо, може зброя є чи ще щось. Ох*ріли, скільки там мотлоху. Так що ми сьогодні нормально сходили. Все нормально, погасимо твій борг", - каже окупант.

Загарбник каже, що командування очікує за "недільку, максимум дві" захопити Україну. Командування наказало спалити усі шеврони, зокрема й з прізвищами, щоб ідентифікувати тіла ліквідованих окупантів було складніше.

Окупант: Ну, в нас наказ, пох*р цивільні - не цивільні, валити всіх нах*р.

Дружина: Правильно.

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