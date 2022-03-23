Російський окупант розповів дружині, як вбиває українських дітей та жінок. За його словами, Путін наказав вбивати всіх, хто чинить спротив.
Про це він розповів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.
Зокрема, загарбник заявив, що вбив маленьку дівчинку, яка у магазині іграшок наставила дитячий пістолет на окупантів.
"Путін же наказ дав, сказав: все пох*р, каже, на мирне населення. Взагалі, хто чинить опір типу, нах*р, без розмов", - каже окупант.
Крім того, загарбник потішив дружину тим, що "милосердний" Путін за вбивства українських дітей нагороджує своє військо спрощеною процедурою вступу у будь-який навчальний заклад РФ.
Окупант зізнався, росіяни займаються грабежем та мародерство в Україні. Зокрема, він особисто пограбував один з будинків. Тепер сім'я російського вбивці зможе розрахуватися з боргами.
"Ми, коротше, в будинок пробралися. Думаємо, може зброя є чи ще щось. Ох*ріли, скільки там мотлоху. Так що ми сьогодні нормально сходили. Все нормально, погасимо твій борг", - каже окупант.
Загарбник каже, що командування очікує за "недільку, максимум дві" захопити Україну. Командування наказало спалити усі шеврони, зокрема й з прізвищами, щоб ідентифікувати тіла ліквідованих окупантів було складніше.
Окупант: Ну, в нас наказ, пох*р цивільні - не цивільні, валити всіх нах*р.
Дружина: Правильно.