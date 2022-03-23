Окупант розповів, що Путін наказав вбивати мирне населення України / фото REUTERS

Російський окупант розповів дружині, як вбиває українських дітей та жінок. За його словами, Путін наказав вбивати всіх, хто чинить спротив.

Про це він розповів у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

Зокрема, загарбник заявив, що вбив маленьку дівчинку, яка у магазині іграшок наставила дитячий пістолет на окупантів.

"Путін же наказ дав, сказав: все пох*р, каже, на мирне населення. Взагалі, хто чинить опір типу, нах*р, без розмов", - каже окупант.

Крім того, загарбник потішив дружину тим, що "милосердний" Путін за вбивства українських дітей нагороджує своє військо спрощеною процедурою вступу у будь-який навчальний заклад РФ.

Окупант зізнався, росіяни займаються грабежем та мародерство в Україні. Зокрема, він особисто пограбував один з будинків. Тепер сім'я російського вбивці зможе розрахуватися з боргами.

"Ми, коротше, в будинок пробралися. Думаємо, може зброя є чи ще щось. Ох*ріли, скільки там мотлоху. Так що ми сьогодні нормально сходили. Все нормально, погасимо твій борг",  - каже окупант.

Загарбник каже, що командування очікує за "недільку, максимум дві" захопити Україну. Командування наказало спалити усі шеврони, зокрема й з прізвищами, щоб ідентифікувати тіла ліквідованих окупантів було складніше.

Окупант: Ну, в нас наказ, пох*р цивільні - не цивільні, валити всіх нах*р.

Дружина: Правильно.

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