Якщо росіянам не вдається просунутися вглиб української оборони на одному напрямку, тоді вони переходять у штурм на іншому.

Окупанти намагаються розтягувати сили і засоби ЗСУ на фронті. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у нього запитали, чому російські загарбники переорієнтовують скупчення сил з Торецького напрямку на Времівський й Куп'янський.

"Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших Сил оборони... І звісно, щоб атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії", - сказав Волошин.

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Речник зазначив, що окупанти такі дії підтримують активними артилерійськими і мінометними обстрілами. Він додав, що ЗСУ дошкуляє російська авіація, яка прикриває дії піхоти.

Також у нього попросили прокоментувати слова, що ЗСУ мають шанси витіснити росіян із Часового Яру.

"Маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога і Сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон "канал" і намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, Сили оборони матимуть змогу, і у першу чергу, будуть витісняти ворога як тільки буде нагода, і зокрема, з того місця, де він зараз знаходиться, і чим далі від околиць Часового Яру, адже ворог на тому напрямку не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли", - сказав Волошин.

Війна в Україні: новини

Російські загарбники минулої доби найбільше йшли у штурм на Покровському напрямку. Зокрема, Силам оборони України вдалося відбити 40 російських штурмів на цьому напрямку.

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