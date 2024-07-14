Зокрема, Силам оборони України вдалося відбити 40 російських штурмів на цьому напрямку.

Російські загарбники минулої доби найбільше йшли у штурм на Покровському напрямку.

"Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Так, за уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 71 авіаудар із використанням 122 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог здійснив понад 4500 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню.

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"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки противника, а також уразили чотири артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС та один ЗРГК "Панцир-С1", - йдеться у зведенні.

При цьому, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Також, на Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки

Разом з тим, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки.

До того ж, на Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки.

На Торецькому напрямку противник здійснив 13 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

Водночас, на Покровському напрямку українські захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Побєди, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

Також, на Времівському напрямку росіяни здійснили 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій. Дві атаки росіян успіху не мали в районах Малої Токмачки та Козачих Лагерів.

Війна в Україні - обстановка на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше проєкт DeepState поширив інформацію, що російські окупаційні війська захопили Урожайне Донецької області.

Минулої доби, 13 липня, Збройні сили України знешкодили ще 1320 російських солдат на фронті. Загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 559 090 осіб.

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