Обстріл спровокував займання будівлі коксохіму в Авдіївці.

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Авдіївський коксохімічний завод. Обстріл спровокував займання.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, сьогодні ворог накрив вогнем Авдіївку, Мар’їнку та Слов’янськ.

П'ять снарядів РСЗВ "Град" влучили на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Інформація про наявність постраждалих перевіряється. Руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід. Подачу опалення на місто Авдіївку припинено.

Вас також можуть зацікавити новини: