Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Лише за вчора окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, а ще 13 людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він. При цьому зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Краматорському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.

Вночі по місту Нікополь та Нікопольському району російські окупанти випустили 20 реактивних снарядів системи "Град".

Також російські окупанти о 2:50 обстріляли Слобідський район Харкова.

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