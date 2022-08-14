Обстріли, імовірно, велися зі ствольної артилерії.

Окупанти з території Російської Федерації обстріляли прикордонний район Сумської області.

Про це повідомляється на сторінці оперативного командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"З російської території здійснено обстріл Есманьської громади Шосткинського району. Зафіксовано 31 "прихід", імовірно, зі ствольної артилерії", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, обстріли велися з 18:20 до 19:00. Про втрати чи поранення серед місцевого населення інформації не надходило.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, російські загарбники з самого ранку обстрілювали прикордоння Сумщини, в результаті пошкоджені приватні будинки, зафіксовано близько 50 "прильотів". Ворог гатив з мінометів та ствольної артилерії.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Сумська область є найбільш замінованим після російської окупації регіоном.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС. Внаслідок ворожого обстрілу загинув працівник станції та собака, з яким він гуляв.

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