Також зі ствольної артилерії під ранок були обстріляні два селища в Марганецькій територіальній громаді, є влучання в цивільні обєкти.

По місту Нікополь та Нікопольському району російські окупанти випустили 20 реактивних снарядів системи "Град".

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телемарафоні.

Він зазначив, що "орки як завжди вдаються до терору мирних сіл і міст та селищ". За його словами, в цю ніч були обстріли по всій лінії зіткнення.

"По місту Нікополь та Нікопольському району влучено двадцятьма реактивними снарядами системи "Град". Є влучання в цивільну та промислову інфраструктуру. По втратам і наслідкам інформація уточнюється",- повідомив Вілкул.

Він зазначив, що також зі ствольної артилерії під ранок були обстріляні два селища в Марганецькій територіальній громаді, є влучання в цивільні об'єкти.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти у ніч на понеділок, 15 серпня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню. Про новий ворожий обстріл повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"З РСЗВ обстріляне місто Нікополь... Міста, села, селища берегової лінії - залишайтеся в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", - повідомив тоді чиновник.

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