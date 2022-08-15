Росіяни активно задіюють штурмову та армійську авіацію.

На Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському і Краматорському напрямках українські військові стримали ворожі штурми і змусили противника відійти.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку росіяни стріляли із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

"На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська", - додали у відомстві.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю української оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

"На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли", - йдеться у повідомленні.

Як раніше стало відомо, селище Піски Покровського району Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, але ситуація вкрай складна - тривають інтенсивні бої.

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