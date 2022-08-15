Інформації про загиблих або поранених немає.

Російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Тєрєхов.

"Вночі о 2:50 був обстріляний Слобідський район. Попадання на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих або поранених немає", - повідомив він.

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську та Сумську області з різних видів зброї. Зокрема, на Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

Раніше стало відомо, що на Харківщині знищили дві крилаті ракети "Калібр", випущені російськими окупантами з акваторії Чорного моря.

Влада поки не розглядає варіант примусової евакуації населення з Харкова та підконтрольної частини Харківської області.

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