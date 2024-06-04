Найближчими тижнями перші літаки F-16 з'являться в українському небі й вже приступлять до виконання бойових завдань.

Сили оборони з РСЗВ Himars вразили російські ЗРК С-300 і С-400 на території Бєлгородської області. Ці комплекси РФ використовує як для атак по Харківщині, так і для роботи проти українських повітряних цілей. Раніше вони були недосяжні для українських систем західного виробництва, але все змінилося, коли партнери України дозволили використовувати їхнє озброєння по ворогу на території РФ.

Як це допоможе Силам оборони України та про що може свідчити знищення російської ППО - у коментарі УНІАН розповів Олександр Мусієнко - керівник Центру військово-правових досліджень.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони вразили російські комплекси С-300 і С-400 на території Бєлгородської області. Це разова акція чи подібних ударів ставатиме більше?

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Я думаю, що подібних ударів ставатиме тільки більше. Адже розташування комплексів С-300 і С-400 на території Бєлгородської області - це одна з пріоритетних цілей для Сил оборони України. Тому що ці комплекси використовують для нанесення ударів по Харкову і Харківщині, а також за призначенням - вони виконують завдання з прикриття неба. І так, потрібно відкрити можливість для роботи нашої авіації, наших літаків, які можуть відпрацьовувати ракетами зі Storm Shadow і SCALP-G.

Тому я думаю, що подібні удари по ворожих засобах ППО будуть продовжуватися. І не виключено, що після цього ми побачимо також удари ракетами Storm Shadow і SCALP-G ще далі вглиб російської території.

Якщо подібні удари триватимуть, РФ може відвести свої системи ППО якомога далі від кордону? Чи вони їм там необхідні навіть за умови такого ризику?

Якщо вони відведуть свої системи ППО - нам буде навіть краще. Адже це і є наше ключове завдання, щоб вони якомога далі відвели свої С-300 і С-400 углиб своєї території. Щоб вони за дальністю не могли дістати ракетами, наприклад, по Харкову, щоб вони не могли контролювати певну зону в районі Харківської області, щоб більш вільно діяла наша авіація. Тому якщо вони відведуть свої системи, нас це також цілком влаштовує.

Якою має бути відстань, щоб убезпечити Харків і прикордонні території?

В ідеалі - щоб вони відвели ці установки десь на 100 кілометрів, тоді в принципі вже стане безпечно і для цивільного населення, і для нашої авіації.

Удари по російській ППО вже стали звичними протягом останніх місяців. Це підготовка України до отримання F-16?

Так, дійсно, протягом останніх двох місяців Україна активно знищує і пригнічує російське ППО. Це радари в Криму і на території Росії, літаки ДРЛВ, системи ППО і РЛС. За цей час ми настільки сильно прорідили російську систему ППО, позбавили їх можливості ведення розвідки, що нам уже можна постачати літаки F-16 і навіть почати їх використовувати на полі бою. Загалом же, я сподіваюся і вважаю, що найближчими тижнями перші літаки F-16 з'являться в українському небі та вже розпочнуть виконання бойових завдань.

Чому західні партнери тільки зараз, на третій рік повномасштабної війни, надали нам можливість бити по території РФ?

До цього наші партнери прийшли поступово. Треба згадати початок повномасштабного вторгнення. Ми пройшли дуже серйозну еволюцію підтримки Заходом України. Починали ми взагалі з касок, стрілецької зброї та ПЗРК. А дійшли до того, що зараз чекаємо авіацію, чергову установку Patriot, інші комплекси, які здатні протидіяти балістиці. Тепер еволюція продовжується і в інших рішеннях - відправка військових інструкторів, надання права на нанесення ударів по території Росії тощо.

Ми проходимо еволюцію збільшення підтримки, Захід діє завжди поступово й іноді, на жаль, занадто повільно, затягуючи з потрібними рішеннями, але все ж таки діє. Наші західні партнери переживали, що поширення фронту на Харківщині чи Сумщині може призвести до серйозних ризиків прориву й обвалу фронту. Тому вони вирішили піти на такий крок. Посприяли цьому й терористичні удари Росії по Харкову та області, які також вплинули на думку США та інших союзників.

І ще один важливий аспект, геополітичний фактор, це реакція на зростання взаємодії Росії та Китаю. Це так само вплинуло на рішення США і Заходу в цілому на те, щоб надати нам дозвіл бити по території РФ.

Якщо говорити про еволюцію, то яким буде наступний крок Заходу?

Я думаю, що це якраз введення і розміщення військ, іноземного контингенту на території України. Спочатку в ролі інструкторів, а далі вже й розміщення військ з метою виконання певних завдань. Безумовно, не на передовій, а в тилу. Однак, безпосередня військова присутність. Я думаю, що Франція нарешті зробить перший практичний крок і інші країни з часом до цього долучаться.