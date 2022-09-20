На тимчасово окупованих супротивником територіях продовжуються заходи так званої "мобілізації".

Російські загарбники формують стрілецькі батальйони на Забайкаллі і продовжують "мобілізацію" на окупованих українських територія.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів", - йдеться у зведенні.

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Зокрема, комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

"Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки", - сказано у зведенні.

Крім того, продовжуються заходи так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих противником територіях.

"За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів", - наголошується у зведенні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські загарбники вдерлися в Україну й атакували мирні населені пункти, є багато жертв та постраждалих.

Армія України дає гідну відсіч супротивнику. Станом на 19 вересня на нашій землі вже ліквідували близько 54 тис. 650 супротивників.

В українській розвідці повідомляли, що РФ для війни проти України проводить приховану мобілізацію.

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