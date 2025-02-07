У деяких районах українські пілоти безпілотників можуть захистити лінію фронту самостійно.

Україні не вистачає людей, щоб укомплектувати окопи на лінії фронту в Донецькій області, проте у ЗСУ удосталь безпілотників, на які Україна тепер покладається, щоб компенсувати брак піхоти. Як пише The Wall Street Journal, війна перетворилася на змагання між російською піхотою і українськими БПЛА.

"Коли російські солдати просуваються до українських позицій, на них спрямовуються вибухонебезпечні безпілотники, а більші дрони скидають на них бомби. Піхота відкриває вогонь тільки тоді, коли випадковому російському солдату вдається проскочити повз безпілотні літальні апарати", - пише WSJ.

Так, у деяких сільських районах українські пілоти безпілотників практично можуть захистити лінію фронту самостійно.

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Як розповів виданню командир батальйону, старший лейтенант на псевдонім Мунін, збільшення кількості безпілотників дало змогу його батальйону зняти тиск із піхоти. Так, якщо роком раніше його команда могла запустити 15 fpv-безпілотників з видом від першої особи в складний день, то зараз вони можуть надсилати щонайменше 60 у звичайний день. Крім того, багато безпілотників тепер оснащені тепловізійними камерами, що дозволяє легко виявляти російські атаки в нічний час.

Проте, за словами Муніна, у росіян, схоже, "необмежені людські ресурси", і вони продовжують посилати людей вперед невеликими групами, яким легше проскочити повз БПЛА.

Крім того, іноді російські РЕБи збивають українські безпілотники. У дощові або туманні дні більшість безпілотників не можуть літати, що дає російським військам можливість здійснювати більш масштабні наступи за допомогою бронетехніки. Коли навесні листя знову покриє дерева, російську піхоту буде також складніше виявити за допомогою безпілотників.

При цьому в росіян теж є своя армія безпілотників. Так, медик, який працює в районі Покровська, каже, що близько 70 % українських втрат у цьому районі припадають на удари дронів.

На відкритій місцевості безпілотникам відносно легко виявити російських піхотинців, які намагаються просунутися вперед. Але в містах і селах навколо Покровська, де більше будівель, де росіяни можуть сховатися від безпілотників, піхота незамінна.

БПЛА не замінять піхоту

Як зазначають військові, безпілотники не можуть замінити людей. "Вони можуть зірвати атаку противника, але не зупинити її повністю", - сказав виданню командир батальйону. Водночас без підтримки безпілотників "ситуація була б жахливою", додав він.

Зараз чисельність росіян перевершує українців на фронті приблизно 10 до 1, кажуть бійці, але зростаючі запаси безпілотників, а також невеликий приплив нових солдатів дають змогу продовжувати боротьбу з наступом росіян. За словами командира однієї з бригад, на кожного пораненого або вбитого українського солдата росіяни зазнають щонайменше сім втрат, але він додав, що Києву знадобиться в 10 разів більше військ, щоб повністю зупинити армію РФ.

Командири в околицях Покровська кажуть, що якість підкріплень теж стала проблемою: більшість прибулих - нещодавні призовники віком 40-50 років, у яких немає мотивації воювати. За їхніми словами, деякі кидають позиції або відмовляються йти в окопи першої лінії. Один командир бригади сказав, що 30 осіб такої якості, як на початку війни, були б більш ефективні, ніж 100 осіб, які в нього є зараз.

Війна в Україні - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших винищувачів Mirage 2000, які мають посилити спроможності української протиповітряної оборони.

Тим часом, як пише Forbes, вранці 6 лютого, під час масштабної повітряної тривоги в Україні, Росія, ймовірно, запустила свою ракету "Орєшник" в напрямку Києва. Однак, найімовірніше, ракета вийшла з ладу і вибухнула на російській землі.

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