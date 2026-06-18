Правнук Брежнєва потрапив в український полон, – російські ЗМІ

Повідомляється, що 45-річний чоловік минулої осені пішов "на СВО".

45-річний правнук генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв пішов на війну проти України і потрапив в український полон. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Мати Мілаєва розповіла редакції, що восени 2025 року він пішов "на СВО" (так у Росії називають війну – УНІАН) сапером і вже в листопаді перестав виходити на зв’язок із рідними.

"Історія родини генерального секретаря ЦК КПРС після розпаду Радянського Союзу обернулася парадоксальним чином. Правнук політичного діяча, який народився і зробив кар’єру в Україні, багато зробивши для республіки в радянський період, потрапив у полон до українських військових", – пише Baza.

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Зазначається, що Антон Мілаєв є названим онуком дочки генсека ЦК КПРС Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного.

Мати Мілаєва Ірина Кузнєцова розповіла, що через кілька місяців після зникнення сина надійшла інформація, що він перебуває в полоні на підконтрольних ЗСУ територіях у Херсонській області.

Полон ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, згідно з Женевською конвенцією, Україна зобов’язана утримувати військовополонених доти, доки їх не звільнять.

Богдан Охріменко, керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в інтерв’ю "Укрінформу" сказав, що іноді російських представників доводиться вмовляти забирати з полону як своїх громадян, так і іноземців, які воювали проти України у складі ЗС РФ.

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