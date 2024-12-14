Він бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту.

Загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні не повернувся з бойового завдання молодий український пілот", - сказано в повідомленні. Прізвище поки не названо і не сказано, де сталася трагедія.

При цьому зазначають, що пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. "Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій", - наголошують в Повітряних силах.

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При цьому підкреслюють, що війна триває, а наша свобода та незалежність дається дорогою ціною. "Нам потрібно достатньо засобів та зброї і більше рішучості від наших партнерів, для досягнення справедливого миру в Україні", - сказано в повідомленні.

Це не перша втрата України серед пілотів

12 серпня 2024 року на війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років. Пілот загинув під час виконання бойового завдання. Він був командиром авіаційної ланки.

26 серпня 2024 року під час російського масованого обстрілу загинув льотчик Повітряних Сил Збройних сил України Олексій Месь. Український захисник вступив у свій останній бій, знищивши три крилаті ракети та один ударний безпілотний літальний апарат. Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику присвоїли військове звання полковник посмертно.

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