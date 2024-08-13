Він був випускником Харківського університету Повітряних сил.

На війні з російськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було 27 років.

На сторінці Менської міської ради у соціпльній мережі Facebook повідомляється, що пілот загинув вчора, 12 серпня, під час виконання бойового завдання. Він був командиром авіаційної ланки.

"Трагічна звістка - і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин - командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 року народження", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Що відомо про Олександра

У сернпі 2019 року в Київській області проходив авіапоказ, приурочений до 15-річчя Повітряних сил Збройних сил України. Тоді 5 канал публікував розмову з Олександром, який був випускником Харківського університету Повітряних сил.

Курсант розповів, що вирішив стати льотчиком через дідуся - той захоплювався авіацією. "Йому так і не довелося стати льотчиком, тому я вирішив втілити його мрію в життя", - сказав він.

Хлопець казав, що за час навчання здійснив більш як пів сотні вильотів, однак це завжди викликає стрес, тому справжній пілот має бути холоднокровним.

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