Російське окупаційне угрупування на території Україні сьогодні вже налічує 608 тисяч російських військ, зазначив президент.

Якщо Україна не отримає сильні гарантії безпеки, російський диктатор Володимир Путін повернеться з у десять разів сильнішою армією. Як передає кореспондент УНІАН, впевненість у цьому висловив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

Глава держави наголосив, що усім треба розуміти, у якій позиції на початку 2022 року перебували України, Росія, США та Європа, і у якій позиції усі вони зараз. На його переконання, ці технічні дані важливі для розуміння як впливає допомога, яку отримує Україна, і які існують ризики.

"Якщо ми згадаємо повномаштабне вторгнення Російської Федерації у 2022 році, то ми точно можемо знати, що угрупування Росії тоді було десь біля 200 тисяч... Сьогодні на території України 608 тисяч російських військ. Тобто, це угрупування у три рази більше, ніж те, що на початку 2022 року пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги - порівняйте, що було тоді, і що відбувається зараз", - сказав Зеленський.

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Він додав, що на початку вторгнення допомога від США становила близько 90% усієї підтримки для України. Сьогодні українські військові на полі бою отримують близько 40% допомоги завдяки українському виробництву, 40% - від США, і 30% - від Європи. Зеленський підкреслив, що Україна тримається за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі та США:

""Але, цього недостатньо, тому що ми зростали в рази, а Європа так не зростала".

Президент України додав, що треба розуміти, як Україна триматиметься без допомоги і що робитиме російський диктатор Володимир Путін.

"Що може робити він, якщо не буде чітких сильних гарантій безпеки? Він також виріс у рази у виробництві. У нього сьогодні десь більше 30 заводів у воєнному секторі. В Європі - 45. А він виробляє майже у два рази більше, ніж Європа. Тобто, ви розумієте, він вкладає все у це, а Європа недовкладає... І коли не буде у вас сильних гарантій безпеки, об'єми будуть знижуватися, нам доведеться розраховувати тільки на себе і на Європу, а цього замало. Потрібно, щоби Європа і Сполучені Штати були в союзі (для підтримки України - УНІАН)", - вважає Зеленський.

На його думку, подальші вимоги Путіна можуть стосуватися виходу Балтійських країн з НАТО:

"Якщо Путін повернеться? Він точно повернеться з армією в десять разів більше, ніж те угрупування на початку 2022 року, бо воно вже майже в 4,5 рази більше. І коли він повернеться з цим угрупуванням, для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в радянському союзі. Це номер один. І потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом".

Як повідомляв УНІАН, Київ не розглядає гарантій безпеки для України без залучення Сполучених штатів Америки. За словами Зеленського, Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки. Сьогодні проговорюється "французька ініціатива" щодо розміщення контингенту.

Зеленський переконаний, що вступ України до НАТО може стати гарантією безпеки не тільки для нашої країни, а й для Росії. Справедливе завершення війни дасть змогу знизити ймовірність того, що українці поїдуть вбивати росіян у майбутньому. На його переконання, українці будуть дуже обурені, якщо наша країна не отримає гарантій безпеки після завершення війни.

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