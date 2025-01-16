Однак, предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з новою адміністрацією ще не проводили, зазначив президент.

Київ не розглядає гарантій безпеки для України без залучення Сполучених штатів Америки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки. Сьогодні ми проговорюємо цю "французьку ініціативу" щодо розміщення контингенту. Говорили про це з президентом Франції Еммануелем Макроном, говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - сказав він.

Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими країнами, які дійсно "хочуть це робити або спроможні це робити".

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За його словами, наразі недоречно говорити й про чисельність військового контингенту, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.

"Це може бути лише сегментом реальних майбутніх гарантій для України і українців. В будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США. Тому і про деталі ще зарано говорити, тому що предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з новою адміністрацією ми ще не проводили, це все попереду", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що від новообраного президента США Дональда Трампа треба реальні гарантії безпеки для України і примушення російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни.

Зокрема, у президента України запитали, чи може у цьому році закінчитися війна. Зеленський нагадав, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що дуже хоче закінчити війну. Це повідомлення було як публічним, так і не публічним.

"І він спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднану Європу", - сказав Зеленський.

При цьому, на думку президента України, з точки зору армії, Європа без збройних сил України не спроможна воювати з Росією.

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