Київ не розглядає гарантій безпеки для України без залучення Сполучених штатів Америки. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заяв для ЗМІ з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"Україні потрібні серйозні, дієві гарантії безпеки. Сьогодні ми проговорюємо цю "французьку ініціативу" щодо розміщення контингенту. Говорили про це з президентом Франції Еммануелем Макроном, говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - сказав він.
Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими країнами, які дійсно "хочуть це робити або спроможні це робити".
За його словами, наразі недоречно говорити й про чисельність військового контингенту, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна.
"Це може бути лише сегментом реальних майбутніх гарантій для України і українців. В будь-якому випадку, ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без США. Тому і про деталі ще зарано говорити, тому що предметної розмови щодо гарантій безпеки з усіма деталями з новою адміністрацією ми ще не проводили, це все попереду", - заявив президент.
Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що від новообраного президента США Дональда Трампа треба реальні гарантії безпеки для України і примушення російського диктатора Володимира Путіна до припинення війни.
Зокрема, у президента України запитали, чи може у цьому році закінчитися війна. Зеленський нагадав, що новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що дуже хоче закінчити війну. Це повідомлення було як публічним, так і не публічним.
"І він спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднану Європу", - сказав Зеленський.
При цьому, на думку президента України, з точки зору армії, Європа без збройних сил України не спроможна воювати з Росією.