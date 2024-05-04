За словами Михайла Самуся, наразі Росія не має ударних угруповань.

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі телемарафону прокоментував слова представника ГУР Вадима Скібіцького про можливий наступ РФ на Суми та Харків.

"Плани у росіян є. Плани є і на Київ, і на Львів. Оскільки вони б не починали свою війну, якби в них не було вже сформованих карт, замислів тощо. Щоправда, всі ці замисли у лютому-березні 2022 року були зруйновані українською армією", – сказав Самусь.

Він також зазначив, що наразі Росія також має плани для наступу на ці міста. Однак Москва не має для цього ударного угруповування, яке могло б провести операцію на напрямку Сум чи Харкова.

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"Це треба відразу говорити. Оскільки у нас зараз в інформаційному просторі часто посилюється наратив про те, що росіяни вже начебто готові провести операцію в напрямку Сум, північних областей, Чернігова чи навіть Харкова. Ілон Маск взагалі каже про Одесу. Насправді ж ударних угруповань вони не мають, плани є", – зазначив експерт.

Можливе відкриття нового фронту від РФ

Напередодні заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія готує наступ на Харківську та Сумську області.

В інтерв'ю The Economist він зазначив, що основний наступ Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня.

Також стало відомо, куди РФ перекидає війська. За словами військового експерта Олега Жданова, Росія посилює своє угруповання на півночі перед початком великого наступу на сході.

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