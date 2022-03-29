Михайло Подоляк підкреслив, що правила ведення війни мають виконуватися обома сторонами.

Представник української делегації генерал Олександр Кириленко наголошує, що Росії нагадали про необхідність дотримання міжнародних договорів щодо поводження з військовополоненими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на проміжному брифінгу у Стамбулі, який транслювався під час телемарафону.

"Командуванням Збройних сил України дуже чітко була висловлена позиція щодо дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими. Вся інформація, яка надходить, перевіряється детально Збройними силами України... У разі порушення будуть прийматися відповідні правові рішення по тих військовослужбовцях, які порушують відповідні закони поводження з військовополоненими", - сказав Кириленко.

Водночас, наголосив він, російській стороні також нагадали, що вони мають дотримуватися цих міжнародних договорів.

"Ми розраховуємо, і було заявлено російській стороні, на дотримання зазначених міжнародних договорів Російською Федерацією", - зазначив генерал.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що правила ведення війни мають виконуватися обома сторонами.

"Не лише Україною. Тому що нам заявляють, що Україна десь має якісь там інциденти. А й російською стороною. Росія набагато більше цих інцидентів сьогодні демонструє. І можемо тільки підкреслити, що будь-які випадки будуть принципово розслідуватися відповідними юридичними органами, і будуть мати відповідні юридичні наслідки", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що це принципова позиція України.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант на відео зізнався, як напився та помилково вийшов до українських захисників.