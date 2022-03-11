Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором".
Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.
"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю, небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором. Цей твіт для протоколу", - зазначив Кулеба.
Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні дезінформацією та провокацією.
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що російські фейки про українські лабораторії можуть свідчити про підготовку хімічної атаки з боку окупантів.