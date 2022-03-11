За словами міністра закордонних справ України, маніакальність РФ щодо поширення фейків про біологічну та хімічну зброю "викликає глибоку тривогу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація готує ще одну "жахливу операцію під чужим прапором".

Про це глава МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

"Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю, небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором. Цей твіт для протоколу", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація поширює дезінформацію про зброю масового знищення в Україні. МЗС України назвав заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні дезінформацією та провокацією.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що російські фейки про українські лабораторії можуть свідчити про підготовку хімічної атаки з боку окупантів.

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