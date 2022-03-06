В активну зону установки завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Російські війська обстріляли з "Градів" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), де розташована дослідна ядерна установка"Джерело нейтронів".

Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Харківській області.

"Вкотре російсько-терористичні війська наносять точкові удари по ядерним об’єктам України. Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" по території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут. В ННЦ ХФТІ розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України).

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