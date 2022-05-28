Один з ворожих снарядів потрапив у приватний будинок.

Російська армія вчергове атакувала мешканців Чорнобаївки Херсонської області. Є жертва та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Окупанти вдарили ракетами по Чорнобаївці вчора, 27 травня. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Під його завалами загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

"Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в морі з окупованого Росією Севастополя виходили всі діючі підводні човни Чорноморського флоту. У Південній бухті причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, були порожні.

Днями оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі продовжують маневрування великі десантні кораблі та носії крилатих ракет: в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів.

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