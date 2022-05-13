Причали в Південній бухті, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

Усі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море.

Зараз у Південній бухті Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода - Крим.Реалії.

Зазначається, що загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проекту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Це багатоцільові дизель-електричні підводні човни, дальність ходу яких у підводному положенні - 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів - 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж - 52 особи, зокрема, 12 офіцерів.

Крім мінно-торпедного озброєння, вони несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються по морських і наземних цілях - залежно від модифікації. Кожен підводний човен озброєний чотирма ракетами.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проекту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", однак від травня 2019 року він перебуває на ремонті у 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті.

Раніше УНІАН писав, що Росія вивела з Севастополя в Чорне море майже всі кораблі, які мають ракетну зброю. Таким чином, без урахування протичовнових кораблів, мінних тральників, розвідувальних кораблів і суден допоміжного флоту, в морі зараз можуть перебувати: всі три фрегати проекту 11356Р "Буревісник", всі чотири малі ракетні кораблі проекту 21631 "Буян-М", два ракетні 1241 "Буревісник" та один ВДК проекту 1171 "Тапір". Окрім великого десантного корабля, всі ці кораблі несуть на борту ракети.

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