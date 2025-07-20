Зокрема ворог просунувся біля Котлярівки.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб території України. Зокрема, ворог має успіхи на території Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що окупаційні війська РФ просунулися в районі пʼяти населених пунктів області.

"Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", – йдеться у повідомлені.

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Карта бойових дій в Донецькій області зараз виглядає так:

Війна в Україні: ситуація на фронті

Український військовий із позивним "Алекс" заявив, що через фактор безпілотників на фронті є проблеми з логістикою. За його словами, з настанням осені, коли опаде листя, на передовій може утворитися суцільна непрохідна "кілл-зона".

Тим часом на Запоріжжі українські війська змогли відновити кілька позицій в районі міста Оріхів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він також додав, що на південь України ворог перекинув новий полк, сформований у Чечні. Волошин каже, що новоприбулі сили мають поповнити втрати окупантів та допомогти їм на двох напрямках фронту.

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