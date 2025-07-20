Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб території України. Зокрема, ворог має успіхи на території Донецької області.
Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що окупаційні війська РФ просунулися в районі пʼяти населених пунктів області.
"Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", – йдеться у повідомлені.
Карта бойових дій в Донецькій області зараз виглядає так:
Війна в Україні: ситуація на фронті
Український військовий із позивним "Алекс" заявив, що через фактор безпілотників на фронті є проблеми з логістикою. За його словами, з настанням осені, коли опаде листя, на передовій може утворитися суцільна непрохідна "кілл-зона".
Тим часом на Запоріжжі українські війська змогли відновити кілька позицій в районі міста Оріхів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Він також додав, що на південь України ворог перекинув новий полк, сформований у Чечні. Волошин каже, що новоприбулі сили мають поповнити втрати окупантів та допомогти їм на двох напрямках фронту.