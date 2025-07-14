Росіяни намагаються прорватись до кордонів Дніпропетровщини.

Росіяни сконцентровують основні зусилля свого літнього наступу на двох напрямках – Покровському та Новопавлівському. Про це в ефірі Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

При цьому, за його словами, хоча загалом окупанти тиснуть по всій лінії фронту, основний акцент наразі припадає на дві ділянки – у напрямку Костянтинівки та наступ на Новопавлівському напрямку у бік Дніпропетровщини.

"Пік так званої російської літньої кампанії припадає на Покровський і Новопавлівський напрямки, хоча і на Лиманському вчора, 13 липня, було достатньо інтенсивно. Бачимо тиск ворога по всій лінії фронту. Але противник робить певні акценти саме на два наступи. Перший - на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки. Другий – наступ з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області. Це два основні напрямки наступу росіян в нашій зоні відповідальності", - прокоментував речник ОСУВ "Хортиця".

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При цьому Трегубов додав, що тиск противника зараз спостерігається як у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", так і по всій лінії розмежування.

Війна в Україні - новини

Раніше в ОСУв "Хортиця" повідомили, що окупанти вже впритул наблизились до адміністративного кордону Дніпропетровщини. Водночас зараз російських військ на території області немає.

Видання Axios повідомляло, що Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 3 липня анонсував великий наступ своїх військ в Україні.

Він заявив Трампу, що протягом наступних 60 днів відновить зусилля для повної окупації чотирьох частково захоплених областей України.

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