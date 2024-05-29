Окупанти хотіли дізнатись, чи з'явились для них нові можливості на лінії фронту.

Російські окупаційні війська днями провели чотири механізовані атаки ротами і меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакції України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, ворог проводить посилені взводні механізовані атаки на схід від міста Часів Яр та села Новопокровське (на північний захід від Авдіївки), а також ротні механізовані атаки біля Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) і в Старомайорському (на південь від Великої Новосілки). В результаті армії противника вдалось несуттєво просунутися на схід від Новопокровського та Старомайорського. При цьому солдати країни-агресорки не реалізували підтверджених просувань біля Часів Яру або Новомихайлівки.

Як зазначили аналітики, останніми днями війська РФ зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська. Причому ці штурми, - по одному в кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії, - обмежені порівняно з попередніми механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль.

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Експерти припускають, що таким чином агресор хотів оцінити реакцію українських сил та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.

"Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області намагалися скористатися нестачею української живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт, і створити можливості для наступу російських військ на інших напрямках. Армія РФ хотіла перевірити, чи існують такі можливості для використання на лінії фронту в Донецькій області, та якщо так, то де вони є", - пояснили в ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, російські загарбники від початку поточної доби посилили штурмові дії на Покровському та Куп’янському напрямках.

За даними BBC, літо в Україні тільки починається і вже виглядає небезпечним. Україна переживає найгіршу кризу з часів перших місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон припускає, що наприкінці 2024 року на фронті в Україні може скластися тупикова ситуація, з якої вдасться вийти у 2025 році, якщо умови будуть на користь ЗСУ.

Водночас Росія повністю переводить свою економіку на військові рейки. Це підтверджує наміри Кремля вести війну на виснаження.

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